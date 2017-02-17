Мертвый ребенок во львовском подъезде: полиция нашла мать

Как оказалось, внутри бокса лежал мертвый младенец. Расследованием дела сразу же занялась полиция. Был назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. В ходе одной из них удалось выяснить, что ребенок был уже после вскрытия. Однако, кто его там оставил, было загадкой. Правоохранителям все же удалось найти мать ребенка: именно она и подкинула его в подъезд.

"Ребенок был недоношенным и с патологией и умер в больнице вскоре после рождения. Тело младенца, с соблюдением всех формальностей и процедур, предусмотренных в таких случаях, было передано матери для захоронения. Однако мать ребенка не похоронила, поскольку, по ее словам, не было на это средств, поэтому оставила младенца в коробке на лестничной клетке многоэтажки", – поведал глава управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Сергей Богданов.

Он также добавил, что матерью малыша оказалась дважды судимая 37-летняя львовянка. Эта женщина помимо всего прочего еще имеет семь детей.

Как сообщал "УРА-Информ", в Полтаве на вокзале нашли мертвую женщину. По словам правоохранителей, не были обнаружены признаки насильственной смерти погибшей.