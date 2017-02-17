13:20 17.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Маршрутка загорелась в Тернополе - ФОТО

В городе Тернополь на Збаражском кольце во время движения загорелся автобус. Об этом сообщает УГосЧС области.

Маршрутка загорелась в Тернополе - ФОТО

Так, в оперативно-диспетчерскую службу Управления поступило сообщение о том, что на Збаражском кольце из маршрутного автобуса идет дым. 

В свою очередь на место происшествия направили шесть человек аварийно-спасательного отряда. По мнению спасателей, возгорание возникло в моторном отсеке двигателя. Кроме того, площадь пожара составила 4 м.кв.

"Благодаря профессиональным и организованным действиям бойцов Службы спасения огонь за несколько минут остановили", - говорится в сообщении.

На данный момент причина возникновения и материальный ущерб устанавливаются.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее на Московском проспекте в Харькове произошло возгорание трамвая.


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