Маршрутка загорелась в Тернополе - ФОТО

В городе Тернополь на Збаражском кольце во время движения загорелся автобус. Об этом сообщает УГосЧС области.
Так, в оперативно-диспетчерскую службу Управления поступило сообщение о том, что на Збаражском кольце из маршрутного автобуса идет дым.
В свою очередь на место происшествия направили шесть человек аварийно-спасательного отряда. По мнению спасателей, возгорание возникло в моторном отсеке двигателя. Кроме того, площадь пожара составила 4 м.кв.
"Благодаря профессиональным и организованным действиям бойцов Службы спасения огонь за несколько минут остановили", - говорится в сообщении.
На данный момент причина возникновения и материальный ущерб устанавливаются.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на Московском проспекте в Харькове произошло возгорание трамвая.