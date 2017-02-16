Вспышка АЧС зафиксирована в Черниговской области

В Черниговской области зафиксирована вспышка заболевания африканской чумой свиней (АЧС).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
По информации Главного управленияГоспродпотребслужбы в Черниговской области в ООО "Рассвет" была зарегистрирована гибель трех голов свиней.
Кроме того, при исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз АЧС.
На данный момент в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в шести областях Украины были зарегистрированы случаи африканской чумы свиней.