Вспышка АЧС зафиксирована в Черниговской области

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По информации Главного управленияГоспродпотребслужбы в Черниговской области в ООО "Рассвет" была зарегистрирована гибель трех голов свиней.

Кроме того, при исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз АЧС.

На данный момент в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в шести областях Украины были зарегистрированы случаи африканской чумы свиней.