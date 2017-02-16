10:15 16.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Вспышка АЧС зафиксирована в Черниговской области

В Черниговской области зафиксирована вспышка заболевания африканской чумой свиней (АЧС).
 

Вспышка АЧС зафиксирована в Черниговской области

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По информации Главного управленияГоспродпотребслужбы в Черниговской области в ООО "Рассвет" была зарегистрирована гибель трех голов свиней.

Кроме того, при исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз АЧС.

На данный момент в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в шести областях Украины были зарегистрированы случаи африканской чумы свиней.


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