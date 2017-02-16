11:18 16.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье женщина выпала с пятого этажа

Молодая женщина  примерно тридцатилетнего возраста выпала из окна пятого этажа дома на ул.Чумаченка в Запорожье. 

В Запорожье женщина выпала с пятого этажа

Об этом сообщил председатель профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали закрытую травму грудной клетки неизвестной женщины. Кроме того, она находилась в состоянии клинической смерти.

Отметим, что медики по дороге в больницу пытались ееспасти, однако в карете скорой женщина умерла. В 22:00 медики констатировали биологическую смерть пострадавшей.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в Дарницком районе Киева на Срибнокильской улице молодая женщина выбросила из окна восьмого этажа своего ребенка, потом кота, а после выпрыгнула сама. 


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