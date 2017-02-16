14:20 16.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Одессы в канализации нашли мертвого мужчину

Сегодня возле Старобазарного сквера обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В центре Одессы в канализации нашли мертвого мужчину

Отметим, что о находке правоохранителям сообщил прохожий одессит.

"Тело пролежало в люке несколько дней", - говорится в сообщении. 

По предварительной информации, смерть наступила внезапно, признаков насилия не обнаружено. По внешним признакам, мужчина бездомный.

В настоящее время следствие по факту смерти продолжается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Краматорск неизвестны мужчина получил смертельные травмы, прыгнув под поезд "Константиновка-Киев".


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