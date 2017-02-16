В центре Одессы в канализации нашли мертвого мужчину

Сегодня возле Старобазарного сквера обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Отметим, что о находке правоохранителям сообщил прохожий одессит.
"Тело пролежало в люке несколько дней", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, смерть наступила внезапно, признаков насилия не обнаружено. По внешним признакам, мужчина бездомный.
В настоящее время следствие по факту смерти продолжается.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Краматорск неизвестны мужчина получил смертельные травмы, прыгнув под поезд "Константиновка-Киев".