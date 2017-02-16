09:58 16.02.2017 | Происшествия | Новости
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В Тбилиси неизвестные стреляли в сотрудника Интерпола

В ночь на четверг, 16 февраля, в центре Тбилиси неизвестные обстреляли машину, в котором находились несколько человек.

В Тбилиси неизвестные стреляли в сотрудника Интерпола

Среди пассажиров авто был сотрудник тбилисского бюро Интерпола. Как сообщает телеканал "Рустави 2", инцидент произошел на улице Шатберашвили.

Джип марки BMW был обстрелян, в результате чего, по предварительным данным, был ранен сотрудник тбилисского бюро Интерпола. Мужчине уже сделали операцию в клинике.

Вначале расследованием дела занялось Министерство внутренних дел страны, однако вскоре его передали прокуратуре, - отметили журналисты, добавив, что официальных комментариев в ведомствах пока не дают.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Тбилиси на Колхозной площади взорвали автомашину одного из лидеров Единого национального движения Гиви Таргамадзе.


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