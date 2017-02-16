В Пакистане в храме взорвалась бомба, десятки погибших

В результате инцидента, по предварительным данным, погибли 50 человек. Как сообщает Al Jazeera, взрыв произошел в суфийской святыне Лал Шахбаз Каландар в городе Сехван в провинции Синд.

В этом время в храме проходила массовое исполнение суфийского ритуала. По словам министра здравоохранения Синда Сикандар Мандро, там собралось очень много людей для религиозного обряда и в это время произошел очень мощный взрыв.

При этом больницы в Сехване не оборудованы для принятия такого большого количества пострадавших и теперь мы думаю, как именно сейчас предоставить помощь раненым, - пояснил он, добавив, что сейчас есть около 200 раненных.

Вместе с тем полиция предполагает, что взрыв осуществил смертник, который в начале бросил гранату, а когда она не сработала, он привел в действие пояс смертника.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в юго-западной части Багдада в четверг, 16 февраля, на авторынке прогремел взрыв. В шиитском районе аль-Байя взорвалась бомба, заложенная в машине. В результате трагедии погибли 45 человек. Еще 56 человек получили ранения.