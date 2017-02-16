11:28 16.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В одном из львовских подъездов лежал мертвый ребенок

В одном из домов на улице Гетмана Мазепы произошел страшный случай.

В одном из львовских подъездов лежал мертвый ребенок

В подъезде на 13-м этаже лежала коробка с младенцем, не подающим признаки жизни. Такие сведения передает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как оказалось, абонент позвонил сегодня утром и сообщил о умершем ребенке. К месту события сразу же выехали стражи порядка, а также кинолог. Они подтвердили, что в коробке действительно находится мертвый малыш.

В будущем будет назначен ряд экспертиз, которые помогут установить причину смерти ребенка, а также другие обстоятельства, важные для расследования. Кроме этого, полиция занимается и поиском матери младенца.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве на Позняках из окна выпали два кота, трехлетний мальчик и его мать. 


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