В Одессе в сгоревшем автомобиле обнаружили тело мужчины

Правоохранители рассматривают версию умышленного убийства как одну из основных. Как сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Одесской области, автомобиль обнаружен на улице Дача Ковалевского.

В нем было найдено тело мужчины 1988 года рождения, который нигде официально не работал. Вместе с тем по данным полиции, погибший занимался коммерческой деятельностью.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовное Кодекса Украины Умышленное убийство. Следствие продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве 1 февраля, горел Mercedes, припаркованного во дворе по улицы Адмиральская.