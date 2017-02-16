10:56 16.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе в сгоревшем автомобиле обнаружили тело мужчины

В среду вечером, 15 февраля, в Одессе полиция обнаружила в сгоревшей машине труп мужчины.

В Одессе в сгоревшем автомобиле обнаружили тело мужчины

Правоохранители рассматривают версию умышленного убийства как одну из основных. Как сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Одесской области, автомобиль обнаружен на улице Дача Ковалевского.

В нем было найдено тело мужчины 1988 года рождения, который нигде официально не работал. Вместе с тем по данным полиции, погибший занимался коммерческой деятельностью.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовное Кодекса Украины Умышленное убийство. Следствие продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве 1 февраля, горел Mercedes, припаркованного во дворе по улицы Адмиральская.


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