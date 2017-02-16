В Новой Зеландии бушуют лесные пожары, эвакуировали более тысячи человек - ФОТО

Тут в районе многонаселенного города Крайстчерч только за прошлые сутки эвакуировали более тысячи человек. Как сообщает издание New Zealand Herald, огонь уничтожит дома многих людей, большое количество жителей эвакуировано.

Вместе с тем премьер-министр страны Билл Инглиш сообщил о том, что уже есть пострадавшие. В результате пожара погиб пилот пожарного вертолета, который потерпел крушение в среду вечером, 15 февраля.

Еще два человека угорели от дыма и сейчас находятся в больнице, один человек госпитализирован из-за травмы ноги. Только за вчерашний день территория охваченная огнем, увеличилась втрое и достигла 1800 гектаров.

Огонь уже уничтожил 11 домов и две хозяйственные постройки, жители 450 домов были эвакуированы, около 130 хозяйств остаются без электричества, закрыты три школы и несколько дорог, - рассказал премьер, добавив, что власти города объявили чрезвычайное положение.

Вместе с тем по словам спасателей, могут уйти недели, прежде чем огонь удастся полностью потушить. Распространению огня также способствует усиления ветра в данной местности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в январе Чили накрыли лесные пожары.

На побережье Тихого океана возгорание началось 2 января, в районе города Вальпараисо. По состоянию на утро среды, 3 января, огонь охватил не менее 50 гектаров лесной территории, почти 200 человек эвакуированы.