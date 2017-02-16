В Багдаде на рынке прогремел взрыв, 45 человек погибли

В шиитском районе аль-Байя взорвалась бомба, заложенная в машине. В результате трагедии погибли 45 человек. Еще 56 человек получили ранения.

Как сообщает CNN, взрыв произошел на автомобильном рынке незадолго до захода солнца. На данный момент никто из террористических организаций ответственность пока на себя не взял.

Вместе с тем местные власти предполагают, что с помощью терактов в Багдаде, боевики ИГИЛ пытаются отвлечь внимание армии Ирака, которая проводит боевые действия вдоль линии фронта в северной и западной частях страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в шиитском пригороде Багдада прогремел взрыв. Более 15 человек погибли.