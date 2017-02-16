20:05 16.02.2017 | Происшествия | Новости
100160368:Polishuk

В Багдаде на рынке прогремел взрыв, 45 человек погибли

В юго-западной части Багдада в четверг, 16 февраля, на авторынке прогремел взрыв.

В Багдаде на рынке прогремел взрыв, 45 человек погибли

В шиитском районе аль-Байя взорвалась бомба, заложенная в машине. В результате трагедии погибли 45 человек. Еще 56 человек получили ранения.

Как сообщает CNN, взрыв произошел на автомобильном рынке незадолго до захода солнца. На данный момент никто из террористических организаций ответственность пока на себя не взял.

Вместе с тем местные власти предполагают, что с помощью терактов в Багдаде, боевики ИГИЛ пытаются отвлечь внимание армии Ирака, которая проводит боевые действия вдоль линии фронта в северной и западной частях страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в шиитском пригороде Багдада прогремел взрыв. Более 15 человек погибли.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив