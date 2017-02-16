В Абхазии забросали камнями автобус с туристами из России

"Из кустов бросали камни прямо в окна автобуса", - говорится в сообщении.

Отметим, что в транспортном средстве было 52 человека, в том числе пятеро детей в возрасте от двух до шести лет. Инцидент произошел у ресторана "Гагрипш", когда автобус направлялся обратно в Сочи.

При этом один булыжник пробил боковое окно и залетел в автобус. По словам водителя, ушибы и порезы получили несколько человек, в том числе пятилетний ребенок.

"Вместе с сотрудниками милиции мы прочесали окрестности, но этих хулиганов не нашли. Туристам подали новый автобус, все пересели в него, но когда отъехали от места происшествия на несколько метров, злоумышленники в автобус кинули еще один камень", - добавил водитель автобуса.

Кроме того, когда милиция приехала на место происшествия, то никого не нашла. Однако стоило только автобусу тронуться с места, как в автобус прилетел еще один камень. В свою очередь он пробил дверь и угодил водителю в ногу. После этого мужчина попросил у местной полиции сопровождение до российской границы.

Также добавим, что туристов в итоге пересадили в другой автобус, он отправился к границе в сопровождении сотрудников ГАИ.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Новой Зеландии началась эвакуация сотен туристов и жителей из города Южного острова Каикоура.