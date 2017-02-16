12:55 16.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100160331:Rakova

Следователь рассказал о подробностях смерти младенца во Львове

В полиции поведали о деталях дела, касающегося найденного мертвого ребенка в одном из львовских подъездов.

Следователь рассказал о подробностях смерти младенца во Львове

Такие сведения озвучил УНН следователь Роман Форысь.

"Предварительно можно сказать, что труп ребенка не новорожденный, а уже после проведения вскрытия, которое было проведено в медицинских условиях. Так, у ребенка было проведено вскрытие, и уже подготовлено для захоронения. Мы не знаем, кому был выдан ребенок. Сейчас устанавливаем. Предполагаем, что тело ребенка было выдано для захоронения, но он не был похоронен. Устанавливаем место, где было проведено вскрытие, и кому выдали тело ребенка. Умерший ребенок - это девочка", – рассказал следователь.

Как сообщал "УРА-Информ", сегодня в доме по улице Гетмана Мазепы на 13-м этаже была найдена подозрительная коробка. Оказалось, что внутри лежал мертвый младенец. К месту события сразу приехала полиция, был назначен ряд экспертиз.


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