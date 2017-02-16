СБУ изъяла в Одесской области партию контрабандного спирта

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, правоохранители остановили для проверки грузовой автомобиль в районе поселка Любашевка. Там оперативники СБУ обнаружили двадцать пять бочек с пятью с половиной тысячами литров спирта без соответствующих документов.

Стоимость изъятой продукции, по предварительной оценке, составляет почти 200 тыс. грн.

"Спирт был доставлен контрабандным путем с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики для производства контрафактной алкогольной продукции в Одесской области", - говорится в сообщении.

На данный момент продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники налоговой милиции Киевщины с прокуратурой устранили подпольный цех, который производил фальсифицированный алкоголь.