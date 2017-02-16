Крысы заполонили Нью-Йорк

"Уже есть первые жертвы: житель Бронкса скончался от лептоспироза - инфекционного заболевания, которое разносят грызуны", - говорится в сообщении.

Также инфекцию обнаружили у еще двоих жителей города, но в данный момент их жизни ничего не угрожает.

Как отмечается, в подвале которого развелись крысы, внесена в список "грязной дюжины" проблемных застроек города. В ней обнаружено около 95 нарушений, связанных с застройкой.

По словам местных жителей, крысы заполонили не только здания, но даже поезда. Восемь семей обратились в Красный крест с просьбой предоставить временное жилье в связи с небывалым количеством опасных животных. В свою очередь чем вызвано нашествие грызунов на американский мегаполис, пока неизвестно.

Кроме того, врачи рекомендуют жителям и гостям Нью-Йорка избегать мест скопления крыс, а также тщательно мыть руки. Они также добавили, что источники инфекции - животные.

"Это могут быть крысы, землеройки, собаки, крупный рогатый скот, свиньи и др", - подчеркнули врачи.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Одесской области количество пострадавших от вспышки острой кишечной инфекции увеличилось до 411 человек, среди которых - 253 ребенка.