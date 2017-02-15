В Житомирской области иностранец устроил ДТП

По предварительным данным иностранец просто заснул за рулем. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомира, авария произошла на автодороге "Киев-Чоп".

Тут водитель автомобиля Kia Rio, который является гражданином Китая врезался в отбойник. Скорая помощь увезла его в больницу и диагнозом "черепно-мозговая травма и ушибы".

В салоне машины во время дорожно-транспортного происшествия находился пассажир, он является гражданином Украины, но имеет вид на жительство в Китае. Он, к счастью, не пострадал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове во вторник, 14 февраля, столкнулись две машины. В результате аварии погибли два человека. Еще двое получили травмы и скорая помощь увезла их в больницу.