23:49 15.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомирской области иностранец устроил ДТП

В среду 15 февраля, в Житомирской области в аварию попал гражданин Китая.

В Житомирской области иностранец устроил ДТП

По предварительным данным иностранец просто заснул за рулем. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомира, авария произошла на автодороге "Киев-Чоп".

Тут водитель автомобиля Kia Rio, который является гражданином Китая врезался в отбойник. Скорая помощь увезла его в больницу и диагнозом "черепно-мозговая травма и ушибы".

В салоне машины во время дорожно-транспортного происшествия находился пассажир, он является гражданином Украины, но имеет вид на жительство в Китае. Он, к счастью, не пострадал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове во вторник, 14 февраля, столкнулись две машины. В результате аварии погибли два человека. Еще двое получили травмы и скорая помощь увезла их в больницу.


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