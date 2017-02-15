В Малайзии подтвердили смерть родственника Ким Чен Ына

Причем смерть его наступила внезапно. Напомним, что речь идет о Ким Чон Наме, старшем сводном брате Ким Чен Ына. Об этом информирует ВВС.

"Информацию о смерти Ким Чон Нама подтвердила малазийская полиция", – гласит публикация.

К слову, ранее руководитель отделения полиции Абдул Азиз Али признался, что в аэропорту Куала-Лумпура произошел резонансный случай: уроженцу Северной Кореи стало резко плохо, а по дороге в больницу он скончался. Согласно предварительным данным, это был родственник главы Северной Кореи. Позже эта информация подтвердилась.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Грузии пытались отравить патриарха Илию II. Сейчас он находится в Мюнхене, готовясь к операции, состояние его стабильно.