10:50 15.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком умер 83-летний мужчина, которого сын закрыл на неделю в доме

На третий день после госпитализации скончался 83-летний мужчина, которого в доме закрыл собственный сын. 

В Кропивницком умер 83-летний мужчина, которого сын закрыл на неделю в доме

Об этом сообщает ГУ НП в области.

Отмечается, что больного госпитализировали в неврологическое отделение больницы №3.

По информации медиков, сына в больнице не видели. Кроме того, пенсионеру помогали его друзья и чужие люди. В свою очередь пострадавшему приносили одежду, продукты, покупали лекарства. В результате 83-летнего мужчину спасти так и не удалось.

Также отметим, что после смерти отца в больнице появился и сын.

"Общаться с журналистами сын погибшего не захотел и начал убегать. Своей вины в случившемся не признает", - говорится в сообщении.

На данный момент все обстоятельства трагедии выясняет следствие.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее патрульные получили сообщение, что 83-летний мужчина уже неделю находится закрытым в помещении. По словам соседей, сын закрыл отца в доме, с тех пор - не появлялся.

 


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