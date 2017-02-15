В Кропивницком умер 83-летний мужчина, которого сын закрыл на неделю в доме

Об этом сообщает ГУ НП в области.

Отмечается, что больного госпитализировали в неврологическое отделение больницы №3.

По информации медиков, сына в больнице не видели. Кроме того, пенсионеру помогали его друзья и чужие люди. В свою очередь пострадавшему приносили одежду, продукты, покупали лекарства. В результате 83-летнего мужчину спасти так и не удалось.

Также отметим, что после смерти отца в больнице появился и сын.

"Общаться с журналистами сын погибшего не захотел и начал убегать. Своей вины в случившемся не признает", - говорится в сообщении.

На данный момент все обстоятельства трагедии выясняет следствие.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее патрульные получили сообщение, что 83-летний мужчина уже неделю находится закрытым в помещении. По словам соседей, сын закрыл отца в доме, с тех пор - не появлялся.