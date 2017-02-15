В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину

В Харьковской области быстрый пассажирский поезд сообщением "Константиновка-Киев" насмерть сбил мужчину в возрасте около 40 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Как выяснили правоохранители, на 97-м км пикета второго железнодорожного перегона "Лозовая-Красноград", вблизи железнодорожной станции "Балки" Кегичевского района поезд насмерть сбил мужчину.
В результате происшествия движение поездов было приостановлено на 50 минут.
"В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранителями установлена личность погибшего. Им оказался 53-летний житель с. Дальнее Кегичевского района", - говорится в сообщении.
В настоящие время обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области поезд "Киев-Измаил" насмерть сбил мужчину, который поздно вечером возвращался по железнодорожным путям с работы.