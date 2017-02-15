В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину

Как выяснили правоохранители, на 97-м км пикета второго железнодорожного перегона "Лозовая-Красноград", вблизи железнодорожной станции "Балки" Кегичевского района поезд насмерть сбил мужчину.

В результате происшествия движение поездов было приостановлено на 50 минут.

"В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранителями установлена личность погибшего. Им оказался 53-летний житель с. Дальнее Кегичевского района", - говорится в сообщении.

В настоящие время обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области поезд "Киев-Измаил" насмерть сбил мужчину, который поздно вечером возвращался по железнодорожным путям с работы.