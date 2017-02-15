В Японии произошла стрельба, есть пострадавшие

Как отмечается, инцидент произошел в офисе одной из кредитных компаний в городе Камису.

"Один из сотрудников компании открыл огонь по своим коллегам, после чего скрылся с оружием на автомобиле", - сообщили представители местной полиции.

В итоге пострадали два человека. При этом один из них позже скончался. Правоохранительные органы также сообщили, что мотив стрелявшего пока не известен.

Отметим, японское законодательство предполагает уголовную ответственность гражданских лиц за хранение любого вида огнестрельного оружия, у которого дульная скорость пули превышает 100 метров в секунду.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в американском штате Миссури неизвестные открыли стрельбу. В результате происшествия были ранены шесть посетителей.