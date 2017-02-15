20:56 15.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Багдаде прогремел взрыв, более 15 человек погибли

В густонаселенном бедном шиитском пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр, в среду, 15 февраля, прогремел мощный взрыв.

В Багдаде прогремел взрыв, более 15 человек погибли

Тут взорвался заминированный автомобиль. В результате трагедии погибло более 15 человек. Как сообщает Reuters, еще более 50 человек получили многочисленные травмы и ранения.

На данные момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, накануне аналогичный теракт произошел в районе Баяа на юге иракской столицы Багдада. При подрыве автомобиля погибли четыре человека, 14 были госпитализированы.

Как сообщал УРА-Информ, в Багдаде во второй половине дня 8 января, прогремел еще один взрыв. В результате второго за день взрыва погибли семь человек.

Как сообщает Reuters, взрыв произошел в шиитском районе Баладият. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на рынке в восточной части иракской столицы. Десятки людей получили ранения.


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