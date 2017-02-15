СБУ задержала в Закарпатской области крупную партию контрабандных сигарет

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отметим, что водитель авто вез в ЕС деревянные поддоны.

"В специально оборудованных тайниках полуприцепа-рефрижератора правоохранители обнаружили 2100 блоков табачных изделий известных брендов с акцизными марками", - говорится в сообщении.

В настоящие время начато уголовное производство по ст.201 Уголовного кодекса Украины. Также продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция Черновцов изъяла контрафактные сигареты почти на два миллиона гривен.