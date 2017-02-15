10:30 15.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100160210:labazovych

СБУ задержала в Закарпатской области крупную партию контрабандных сигарет

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками задержали грузовик со скрытыми в рефрижераторе контрабандными сигаретами на таможенном посту "Тиса".

СБУ задержала в Закарпатской области крупную партию контрабандных сигарет

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отметим, что водитель авто вез в ЕС деревянные поддоны.

"В специально оборудованных тайниках полуприцепа-рефрижератора правоохранители обнаружили 2100 блоков табачных изделий известных брендов с акцизными марками", - говорится в сообщении.

В настоящие время начато уголовное производство по ст.201 Уголовного кодекса Украины. Также продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция Черновцов изъяла контрафактные сигареты почти на два миллиона гривен. 

 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив