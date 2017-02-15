08:20 15.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ перекрыла контрабандный канал поставки экстази из Европы в Украину

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал поставки экстази из Европы в Украину.
 

СБУ перекрыла контрабандный канал поставки экстази из Европы в Украину

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как отмечается, контрабандный канал поставки особо опасного психотропа МДМА из одной из европейских стран ликвидирон. В свою очередь злоумышленник, которым оказался житель Чернигова, систематически заказывал наркотики из-за границы через Интернет.

"Правоохранители задержали злоумышленника в помещении одного из почтовых отделений Чернигова во время получения очередной посылки с сотней таблеток экстази", - говорится в сообщении.

В настоящие время задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Напомним, как сообщал   "УРА-Информ", ранее полиция в Днепре обнаружила   наркотические вещества и оружие в авто местного жителя.


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