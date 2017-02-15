Нарколабораторию по производству амфетамина разоблачили в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, правоохранители задержали подозрительного мужчину на выходе из подъезда на улице Братиславской Днепровского района. Там у него обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором было 50 граммов порошка белого цвета.

По словам задержанного, это был амфетамин, который он хранил с целью сбыта. Кроме того, столичные оперативники обнаружили в подъезде лабораторное оборудование для изготовления синтетического наркотика.

Также правоохранительные органы выяснили, что 29-летний местный житель неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Вместе с тем он постоянно делал в разных помещениях амфетамин для продажи, а лабораторное оборудование заказал через Интернет.

Отметим, что сотрудники полиции изъяли наркотики на общую сумму более 15 тыс. гривен.

На данный момент следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.313 Уголовного кодекса Украина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кривом Роге Служба безопасности Украины совместно с полицией "прикрыли" лабораторию по производству метамфетамина на дом.