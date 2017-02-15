На Закарпатье произошел пожар в школе

Так, к спасателям поступило сообщение о возгорании в помещении котельной начальной школы в селе Невицкое Ужгородского района. В свою очередь на момент прибытия пожарных, очаг возгорания был потушен работниками школы.

"Утром техработница учебного заведения заметила сильный дым, который вырывался наружу из помещения котельной. Женщина немедленно об этом сообщила руководителю учебного заведения и учителям. Совместными усилиями они сумели обуздать огненную стихию", - говорится в сообщении.

При этом было уничтожено термообшивку на теплоаккумулирующей емкости, семь погонных метров электропроводки, погонный метр полипропиленовой трубы и повреждено насосную станцию.

По информации спасателей, среди вероятных причин пожара рассматривается короткое замыкание электросети насосной станции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Кропивницком загорелся автомобиль.