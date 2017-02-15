Известный актер, управляя самолетом, едва не врезался в лайнер

Отмечается, что на борту воздушного судна американской компании в этот момент находилось 110 пассажиров.

Такую информацию озвучил телеканал NBC.

Известно, что аварии удалось избежать в аэропорту имени Джона Уэйна. Диспетчер дал указание Хариссону Форду совершить посадку на взлетно-посадочной полосе 20-L, однако актер случайно направил свой самолет не туда. Борт Форда пролетел на расположенную рядом рулежную дорожку, где как раз был Boeing.

Получается, что 74-летний актер нарушил правила – за это его могут лишить лицензии на полеты.

Напомним, что два года назад артист уже попадал в аварию, в воздушном судне, полетом которого он руководил, заглох двигатель. Форд пошел на жесткую посадку, при этом очевидцы утверждают, что актер всячески пытался увести самолет от жилых домов.

По словам самого Хариссона, полеты – словно музыка, которая "волнует дух и дает волнующее чувство свободы".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в авиакатастрофе, не долетев до Сирии со спецмиссией, погибла Елизавета Глинка, глава благотворительной организации, более известная как Доктор Лиза.