В Запорожье маршрутка столкнулась с краном, четыре человека травмированы - ФОТО

В результате аварии четыре человека получили травмы. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Запорожской области, авария произошла на Соборном проспекте возле Университетской площади.

Скорая помощь увезла в больницу водителя маршрутного такси и трех пассажирок маршрутки. Вместе с тем травмы двух женщин были не значительными и их после осмотра врачи отпустили их домой.

Еще одна женщина с телесными повреждениями была госпитализирована. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожье задержали угонщиков, которые случайно угнали авто полиции. На счету злоумышленников более 10 угнанных машин.