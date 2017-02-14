В США в ночном клубе стреляли, есть погибший

Инцидент произошел в ночном клубе города Картерсвилль. В результате происшествия были ранены шесть посетителей. Один из них скончался в больнице.

Как сообщает ABC News, пере​​стрелка началась на стоянке около клуба, в котором проходила частная вечеринка. Полиция по горячим следам задержала двоих человек.

Вместе с тем официальные обвинения им предъявлены не были. Врачи сообщают, что два человека находятся в критическом состоянии.

Состояние остальных оценивают как стабильное.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в индийской части Кашмира на границе с Пакистаном 12 февраля, произошла перестрелка. В результате инцидента погибли не менее семи человек. По словам заместителя генерального инспектора полиции, в перестрелке погибли двое индийских военных, четверо боевиков и одно гражданское лицо.