В США в ночном клубе стреляли, есть погибший

В ночь на вторник, 14 февраля, в американском штате Миссури неизвестные открыли стрельбу.
Инцидент произошел в ночном клубе города Картерсвилль. В результате происшествия были ранены шесть посетителей. Один из них скончался в больнице.
Как сообщает ABC News, перестрелка началась на стоянке около клуба, в котором проходила частная вечеринка. Полиция по горячим следам задержала двоих человек.
Вместе с тем официальные обвинения им предъявлены не были. Врачи сообщают, что два человека находятся в критическом состоянии.
Состояние остальных оценивают как стабильное.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в индийской части Кашмира на границе с Пакистаном 12 февраля, произошла перестрелка. В результате инцидента погибли не менее семи человек. По словам заместителя генерального инспектора полиции, в перестрелке погибли двое индийских военных, четверо боевиков и одно гражданское лицо.