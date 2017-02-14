В Харькове столкнулись две иномарки, погибли два человека - ФОТО

В результате аварии погибли два человека. Еще двое получили травмы и скорая помощь увезла их в больницу.

Как сообщает Управление безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло около четырех часов дня в районе перекрестка проспекта Лозовеньковского и улицы Академика Синельникова.

Тут, по предварительным данным полиции, 26-летний водитель автомобиля "Volkswagen Passat" выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем "Daewoo Lanos", за рулем которого находился 43-летнего мужчина.

После столкновения водителя "Daewoo" и его пассажира скорая помощь увезла в больницу. Травмирована также 15-летняя пассажирка "Volkswagen".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожье в понедельник утром, 13 февраля, маршрутное такси столкнулось с краном. В результате аварии четыре человека получили травмы.