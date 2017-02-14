Склад горел на одном из предприятий Харькова

Как отмечается, к спасателям поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном складском здании частного предприятия, расположенного на ул. Руставели, 11-а.

"Огонь распространился на площадь около 80 кв.м. В складском помещении горели деревянные конструкции перекрытия и крыши. В 8:14 пожар был локализован, а в 09:24 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

В свою очередь к тушению пожара были привлечены 25 пожарных и шесть единиц пожарно-спасательной техники.

На данный момент причина пожара устанавливается специалистами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в подсобном помещении телецентра г. Херсон под лестничной клеткой произошл небольшое возгорание.