11:52 14.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100160127:labazovych

Склад горел на одном из предприятий Харькова

В городе Харьков пожарные ликвидировали пожар в складском помещении. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Харьковской области.

Склад горел на одном из предприятий Харькова

Как отмечается, к спасателям поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном складском здании частного предприятия, расположенного на ул. Руставели, 11-а.

"Огонь распространился на площадь около 80 кв.м. В складском помещении горели деревянные конструкции перекрытия и крыши. В 8:14 пожар был локализован, а в 09:24 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

В свою очередь к тушению пожара были привлечены 25 пожарных и шесть единиц пожарно-спасательной техники.

На данный момент причина пожара устанавливается специалистами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в подсобном помещении телецентра г. Херсон под лестничной клеткой произошл небольшое возгорание


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив