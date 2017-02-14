Сегодня на Грибовичской свалке началось укрепление дамбы

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Неделю назад дал поручение срочно начать работы по рекультивации Грибовицкой свалки. Сегодня получил сообщение, что задача выполняется - начались работы по укреплению дамбы", - написал Владимир Гройсман.

Также глава правительства добавил, что будет держать вопрос рекультивации Грибовицкой свалки на личном контроле.

"Все, что нужно будет дополнительно, мы поможем. Я буду держать этот вопрос на личном контроле, дело за городскими властями - если и дальше все, от кого это зависит, будут добросовестно делать свою работу, вопрос львовского мусора будет решен", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Грибовицкой свалке начинают рекультивацию