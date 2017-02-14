СБУ задержала боевика, который пытал украинских пленных

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник по прозвищу "Крутой" перешел в конвойную группу, осуществляющую охрану украинских военнослужащих в помещении бывшего Управления СБ Украины в Донецкой области. Кроме того, он регулярно пытал и издевался над заложниками.

Также следствием установлено 11 военнослужащих, пострадавших от действий указанного лица.

"Этого урода я впервые встретил, когда он был одним из "рулящих" при повторном захвате Донецкого областного Управления СБУ. Именно он весной 2014 года меня подвёл как британского корреспондента к Пономареву (наркоше, позже ставшего "народным мером" Славянска)", - пишет в своем Fcebook волонтер и ветеран АТО Тим Златкин.

В настоящие время открыто уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.146, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.258, ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донетчине задержан бывший боевик бандформирования "Дизель".