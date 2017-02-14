Под Одессой взорвался жилой дом - ФОТО

В поселке Доброслав взорвался жилой дом. К счастью на момент взрыва людей в доме не было.

Как сообщает на своей страничке в Facebook поселковый голова Людмила Прокопченко взрыв был таким сильным, что от дома остались одни камни. При этом в соседнем доме взрывной войной выбило стекла.

По предварительным данным, взрыв произошел вследствие утечки бытового газа, - сообщила Прокопченко, добавив, что сейчас спасатели разбирают завалы и обследуют место происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Станимир Львовской области 9 января произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме. В результате инцидента повреждена кирпичная стена дома.