08:15 14.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Одессой взорвался жилой дом - ФОТО

В ночь на вторник, 14 февраля, в Одесской области прогремел мощный взрыв.

Под Одессой взорвался жилой дом - ФОТО

В поселке Доброслав взорвался жилой дом. К счастью на момент взрыва людей в доме не было.

Как сообщает на своей страничке в Facebook поселковый голова Людмила Прокопченко взрыв был таким сильным, что от дома остались одни камни. При этом в соседнем доме взрывной войной выбило стекла.

По предварительным данным, взрыв произошел вследствие утечки бытового газа, - сообщила Прокопченко, добавив, что сейчас спасатели разбирают завалы и обследуют место происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Станимир Львовской области 9 января произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме. В результате инцидента повреждена кирпичная стена дома.


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