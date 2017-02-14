На АЗС Житомирщины горел грузовик

Об этом передает пресс-служба ГСЧС. Сообщение о возгорании поступило сегодня в 02:50. Грузовик загорелся на территории АЗС на автотрассе "Киев-Чоп".

До приезда пожарных ГСЧС водитель пробовал отцепить прицеп, в результате получил ожоги рук. Медики госпитализировали человека в травматологическое отделение Новоград-Волынской районной больницы. Усилиями спасателей в 3:37 возгорание удалось локализовать, а уже в 5:10 - ликвидировать.

Специалисты ГСЧС сумели спасти прицеп и товар, который там находился. Огнем оказалась уничтожена кабина, а также был поврежден тент - передали в ГСЧС. К устранению чрезвычайного происшествия были привлечены шесть человек личного состава, а также две единицы специальной техники. Причина пожара выясняется.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в 2017 г. в результате пожаров погибло уже 379 человек.