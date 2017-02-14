09:32 14.02.2017 | Происшествия | Новости
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Количество жертв аварии на Тайване выросло до 34 - ВИДЕО

На Тайване увеличилось количество жертв аварии, которая произошла в понедельник, 12 февраля, с пассажирским автобусом.

Количество жертв аварии на Тайване выросло до 34 - ВИДЕО

По последним данным жертвами трагедии стали 34 человека. Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные полиции, авария произошла около девяти часов вечера по местному времени на шоссе недалеко от города Тайбэй.

В салоне в момент аварии находились 44 человека. Водитель автобуса, скорее всего, превысил допустимую на этом участке дороги скорость.

В полиции напомнили, что на этом участке дороги разрешенная скорость составляет 40 километров в час, а автобус ехал со скоростью 60 километров в час.

Напомним, по предварительным данным, иностранных граждан среди пассажиров автобуса нет. По словам спасателей, большинством пассажиров были местные пенсионеры, которые возвращались с экскурсии цветущих деревьев.

Как сообщал УРА-Информ, вчера сообщалось до 32 погибших. Еще 16 пассажиров получили травмы.


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