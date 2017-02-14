Двухлетний мальчик погиб в результате пожара во Львовской области

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Львовской области.

"К спасателям поступило сообщение о пожаре в пос. Великий Любинь, Городокского района на ул. Грушевского, 51 в одноэтажном с мансардой жилом доме", - говорится в сообщении.

Кроме того, на момент пожара в доме находился мальчик. Там пожарные обнаружили ребенка с признаками отравления продуктами горения. Перепуганный мальчик прятался от огня под столом.

Известно, что малыша вынесли на руках из дома и отвезли в Великолюбинскую больницу. Работниками больницы была констатирована смерть ребенка.

Также добавим, что пожар вызвал сильное задымление, поэтому спасатели ликвидировали возгорание в аппаратах защиты органов дыхания. В свою очередь к ликвидации пожара привлекли девять спасателей и две единицы спецтехники.

В настоящие время причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области загорелась пятиэтажка. Пожарным удалось спасти хозяина жилища, 61-летнего мужчину.