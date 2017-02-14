13:40 14.02.2017 | Происшествия | Новости
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Два поезда столкнулись в Люксембурге - ФОТО

Сегодня в городе Дюделанж, что в Люксембурге, столкнулись два поезда, есть пострадавшие. Об этом сообщает издание France Bleu.

Два поезда столкнулись в Люксембурге - ФОТО

Как отмечается, грузовой поезд из Франции врезался в пассажирский. В результате  два человека получили серьезные травмы и были госпитализированы, состояние еще двух человек врачи оценили как средней тяжести.

На данный момент остановлено полностью железнодорожное движение между Францией и Люксембургом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на станции "Выдубичи" поезд насмерть сбил мужчину. На вид погибшему - около 30 лет. 


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