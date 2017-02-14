Два поезда столкнулись в Люксембурге - ФОТО

Как отмечается, грузовой поезд из Франции врезался в пассажирский. В результате два человека получили серьезные травмы и были госпитализированы, состояние еще двух человек врачи оценили как средней тяжести.

На данный момент остановлено полностью железнодорожное движение между Францией и Люксембургом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на станции "Выдубичи" поезд насмерть сбил мужчину. На вид погибшему - около 30 лет.