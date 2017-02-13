В Житомире вор случайно уснул на месте преступления

Мужчина взломал дверь старого "Москвича" и пытался забрать оттуда чужие вещи.

К месту события приехали полицейские. Все, что они увидели, это заснувший мужчина, рядом бутылка водки, разбросанные по машине вещи. Как выяснилось, горе-вор не смог доделать начатое, так как был пьян.

Грабителя доставили в отделение полиции, там выяснилось, он уже имеет криминальный стаж – в 2006 году был привлечен за разбой.

Как сообщал "УРА-Информ", во Львове на площади Старый рынок обокрали автомобиль известного музыканта, лидера группы "Тартак" Сашка Положинского.