14:20 13.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области поезд насмерть сбил мужчину

В Одесской области поезд "Киев-Измаил" насмерть сбил мужчину, который поздно вечером возвращался по железнодорожным путям с работы.
 

В Одесской области поезд насмерть сбил мужчину

Об этом сообщает местное издание 04849.com.ua.

"В Белгород-Днестровском погиб молодой человек, который оказался на пути пассажирского поезда. Происшествие произошло недалеко от платформы "Тира", - говорится в сообщении.

По информации местное полиции, происшествие квалифицировано как несчастный случай.

Как сообщают правоохранительные органы, молодой человек шел по путям, когда на него был совершен наезд поездом. "Вины машиниста в случившемся нет", - подчеркнули они.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ровенской области поезд наехал на мужчину. Человек умер на месте происшествия.


 


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