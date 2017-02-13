В Одесской области поезд насмерть сбил мужчину

Об этом сообщает местное издание 04849.com.ua.

"В Белгород-Днестровском погиб молодой человек, который оказался на пути пассажирского поезда. Происшествие произошло недалеко от платформы "Тира", - говорится в сообщении.

По информации местное полиции, происшествие квалифицировано как несчастный случай.

Как сообщают правоохранительные органы, молодой человек шел по путям, когда на него был совершен наезд поездом. "Вины машиниста в случившемся нет", - подчеркнули они.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ровенской области поезд наехал на мужчину. Человек умер на месте происшествия.



