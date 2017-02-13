13:33 13.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсоне горел телецентр

В подсобном помещении телецентра г. Херсон под лестничной клеткой произошло небольшое возгорание. 

В Херсоне горел телецентр

Об этом передала глава пресс-службы Квита Заобурная. По ее словам - было небольшое задымление на площади два кв.м. На данный момент там инспекция выясняет, какое было возгорание. Пожалуй, даже еще меньше. Это произошло в хозяйственном помещении под лестничной клеткой - отметила она.

На данный момент спасатели выясняют вероятные причины возгорания. Известно, что вызов об инциденте был в 11:02.

Как сообщал УРА-Информ, в Херсонской области три человека погибли в результате пожара. В частном доме с. Веселое произошло возгорание – передали в пресс-службе ГСЧС области.


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