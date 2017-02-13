В Хельсинки протестуют мигранты, которым отказали в убежище

Об этом сообщает офинский национальный вещатель Yle.

Как отмечается, около 50 просителей беженцев разбили лагерь на площади у музея современного искусства Киасма.

"Негативные решения, вынесенные иммиграционной службой, являются "несправедливыми" и носят случайный характер", - отметили протестующие.

Кроме того, большинство участников акции - иракцы, которым отказали в предоставлении статуса беженца. По их словам, они собираются продолжить свою акцию до тех пор, пока не будут выполнены их требования о встрече с министром или депутатом парламента страны.

В свою очередь один из протестующих заявил, что если ему не позволят остаться в Финляндии, он поедет или в Германию, или в Швецию, но в Ирак он не вернется ни в коем случае.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Канаду из Миннесоты (США) проникли 30 нелегальных мигрантов, опасаясь депортации из США при президенте Дональде Трампе.