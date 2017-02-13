00:30 13.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове БТР врезался в маршрутку - ФОТО

В Харькове в воскресенье, 12 февраля, произошла авария с участие военной техники.

В Харькове БТР врезался в маршрутку - ФОТО

Тут маршрутка столкнулась с прицепом, который перевозил два БТР. Как сообщают очевидцы происшествия, авария произошла на проспекте Гагарина возле автовокзала.

К счастью во время дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Тем не менее маршрутка получила повреждения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Киеве произошло масштабное ДТП, столкнулось пять машин. Пострадали водитель и пассажирка одного из авто, они оба были не пристегнуты ремнями безопасности и получили травмы головы. Девушку врачи скорой помощи увезли в больницу.


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