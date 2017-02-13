В Калифорнии объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы - ВИДЕО

Такие действия вызваны опасением прорыва дамбы. Как сообщает агентство АП, ссылаясь на оценки специалистов, есть сильная угроза прорыва воды буквально в течение часа.

Из-за сильных дождей вода озера Oroville, которое перекрыто плотиной, стала вытекать через резервный водосброс.

Вместе с тем в Управлении по чрезвычайный ситуациям штата сообщили, что прорыв плотины приведет к неконтролируемому выбросу воды из озера Оровилл, поэтому местным жителям следует двигаться в сторону востока, юга или запада, избегая поездок на север в сторону Оровилла.

Напомним, около недели назад проверка показала эрозию основного водосброса плотины и промоину размером примерно 60 на девять метров, которая продолжает увеличиваться.

Как сообщал УРА-Информ, в Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют свыше 80 тысяч человек. Власти штата Калифорния 17 августа прошлого года, приняли решение об эвакуации 82 тысяч человек. Как сообщил журналистам пресс-секретарь департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата, в зоне эвакуации оказались сейчас находятся 34,5 тысяч домов.