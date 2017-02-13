08:39 13.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Три человека погибли в пожаре в Херсонской области

В результате пожара в селе Веселое, что в Херсонской области Бериславского района погибло три человека.

Три человека погибли в пожаре в Херсонской области

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"13 февраля примерно в 03:20 мин. в частном жилом доме возник пожар, на месте которого обнаружены тела трех погибших ", - говорится в сообщении.

В свою очередь огнем уничтожено пол на площади 1 кв.м. Также отметим, что подразделения ГосЧС к тушению пожара не привлекались, пожар самоликвидировался. По мнению спасателей, короткое замыкание электрообогревателя стало возможной причиной пожара.

Добавим, что на месте пожара работала оперативная группа ГУ ГосЧС в Херсонской области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Запорожье сгорело кафе. Также здание включает в себя, продуктовый и хозяйственный магазины, бильярдную и складское помещение на общей площади 800 кв.м.


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