На Волыни столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Волынской области.

"Гражданин Польши (56 лет), управляя автомобилем "Volvo", вблизи железнодорожного переезда в поселке Голобы, совершил столкновение с последним автомобилем колонны, которая ожидала открытия переезда. Вместе с тем микроавтобус "Volkswagen Crafter" под управлением жителя Ровенской области от удара заехал на крышу автомобиля "Славута", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что после удара "Славута" столкнулась с автомобилем "Mercedes", который врезался в грузовик "DAF" под управлением жителя Черниговской области.

В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля "Славута" получили телесные повреждения и госпитализированы в больницу. Также пострада двухлетний ребенок. К счастью, мальчику госпитализация не понадобилась.

В настоящие время на месте работает следственно-оперативная группа Ковельского отдела полиции. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия будут выяснены все обстоятельства ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве столкнулось сразу пять машин. В результате аварии, по предварительным данным пострадало два человека.