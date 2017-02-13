21:15 13.02.2017 | Происшествия | Новости
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На Тайване перевернулся автобус с туристами, погибли 31 человек

На острове Тайвань в понедельник, 13 февраля, перевернулся, а затем упал с моста туристический автобус.

На Тайване перевернулся автобус с туристами, погибли 31 человек

В результате аварии погибли 32 человека. Как сообщает Focus Taiwan, дорожно-транспортное происшествие на шоссе неподалеку от Тайбэя.

Еще 16 пассажиров получили травмы. Всего в автобусе на момент аварии находилось 44 человека.

Спасатели оперативно достали пострадавших из перевернутой машины, однако многие из них уже были без признаков жизни. Местные власти заверили, что среди жертв ДТП нет иностранцев, а большинство пассажиров были пожилыми людьми, которые возвращались с экскурсии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а польской Лудзе в воскресенье, 12 февраля, грузовик врезался в автобус с туристами. В салоне автобуса на момент столкновения находилось 12 пассажиров. Как сообщает польское радио, в результаты дорожно-транспортного происшествия 13 человек доставили в больницу.


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