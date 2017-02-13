На Ровенщине в кафе взорвалась граната, шесть человек получили ранения - ФОТО, ВИДЕО

Тут взорвалась граната. В результате инцидента шесть человек получили ранения.

Как сообщается пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, о взрыве в кафе полиции сообщил около девяти часов вечера владелец заведения.

В частности, по его словам, взрывной волной разбито стекло витрины и пострадали отдыхающие. Полиция уже на месте установила, что трое мужчин, среди которых был находящийся в отпуске военный, в тот вечер отдыхали в кафе и выпивали.

Во время разговора военный достал из кармана куртки предмет, похожий на гранату, и начал демонстрировать его всем присутствующим. По собственной неосторожности он вытащил чеку и сразу же бросил ее под стол. После чего раздался взрывной и, как итог, в результате шесть человек травмированы.

При этом трое из них сидели за соседним столиком. Скорая помощь всех раненных отвезла в больницу. Сам виновник трагедии получил осколочные ранения лица, осколочные ранения и рваные раны обеих ног.

Полиция открыла уголовное дело по хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия и сейчас рассматривает вопрос передачи дела в военную прокуратуру. При этом во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили в рюкзаке, который принадлежал военнослужащему осветительные патроны промышленного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове возле пригородного вокзала произошел взрыв.