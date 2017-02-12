В жителя Днепра обнаружили оружие и наркотики

Об этом сообщили в Facebook на странице патрульной полиции.

Как отмечается, полицейские получили информацию, что в Чечеливском районе город Днепр ездит автомобиль "Mitsubishi", водитель которого находится в наркотическом опьянении. В свою очередь патрульные остановили этот автомобиль.

"Водитель и пассажир транспортного средства имели явные признаки наркотического опьянения, вели себя неадекватно", - говорится в сообщении.

Кроме того, на место происшествия был вызван следователь. Полицейские провели обыск автомобиля, во время которого обнаружили вещество похожее на наркотическое и винтовку. Добавим, оружие было найдено у одного из мужчин.

В настоящее время правонарушитель задержан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украин оружием владеют более миллиона гражданских лиц. Все эти люди имеют в собственности и личном пользовании 763 725 единиц охотничьего оружия, 144 770 единиц охотничьего нарезного оружия и 5 014 единиц охотничьего комбинированного оружия.