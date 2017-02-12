14:40 12.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком мужчина закрыл в доме 83-летнего отца

В городе Кропивницком сын закрыл отца на неделю в доме, который тепер нуждается в помощи.

В Кропивницком мужчина закрыл в доме 83-летнего отца

Об этом сообщили в патрульной полиции города.

Как отмечается, патрульные получили сообщение, что 83-летний мужчина уже неделю находится закрытым в помещении. По словам соседей, сын закрыл отца в доме, с тех пор - не появлялся.

В свою очередь правоохранительные органы вызвали скорую помощь. Кроме того, согласно закона Украины о Национальной полиции полицейские ради спасения человека проникли в жилье. Там увидели  83-летнего мужчину без сознания, который лежал в постели.

"До приезда медиков инспекторы оказали мужчине домедицинскую помощь. Врачи же диагностировали гипотермию (температура тела была около 35 градусов). Мужчину срочно госпитализировали", - сообщили в патрульной полиции города.

В настоящие время дело передано следователям.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", патрульные задержали жителя Днепра, который угрожал им ружьем.  семейном конфликте в одном из домов Днепра сообщила хозяйка.


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