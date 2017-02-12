В аэропорту Гамбурга 50 человек отравились неизвестным газом

В воскресенье, 12 февраля, аэропорт в немецкой городе Гамбург был закрыт.
Сотни пассажиров были эвакуированы из здания после массового отравления от неизвестного вещества. Как сообщает Associated Press, неизвестное вещество, скорее всего, распространилось по системе кондиционирования.
В результате инцидента около 50 человек пожаловались на раздражение дыхательных путей. Руководство аэропорта вынуждено было приостановить все полеты.
Точная причина инцидента пока не установлена. Вместе с тем Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter сообщил, что среди пострадавших от неизвестного газа в аэропорту Гамбурга нет граждан Украины.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в немецком городе Аморбахе в провинции Бавария в воскресенье, 5 февраля, на карнавале неизвестные распылили слезоточивое вещество. В результате инцидента пострадали 23 человека.