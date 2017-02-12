В аэропорту Гамбурга 50 человек отравились неизвестным газом

Сотни пассажиров были эвакуированы из здания после массового отравления от неизвестного вещества. Как сообщает Associated Press, неизвестное вещество, скорее всего, распространилось по системе кондиционирования.

В результате инцидента около 50 человек пожаловались на раздражение дыхательных путей. Руководство аэропорта вынуждено было приостановить все полеты.

Точная причина инцидента пока не установлена. Вместе с тем Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter сообщил, что среди пострадавших от неизвестного газа в аэропорту Гамбурга нет граждан Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в немецком городе Аморбахе в провинции Бавария в воскресенье, 5 февраля, на карнавале неизвестные распылили слезоточивое вещество. В результате инцидента пострадали 23 человека.